Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C a Rende, +40°C a Caltagirone, +24°C a Bolzano e Como

Il Mediterraneo centrale e l’Italia sono interessanti da una duplice azione barica: da una parte un cavo depressionario nord-atlantico incidente sull’Europa centro-occidentale, ma con anse che affondano sino alla Spagna, Baleari, Sudovest Mediterraneo e in risalita verso il Nord Italia; dall’altra, un promontorio di alta pressione nordafricano, al cui interno affluisce aria molto calda proveniente dall’entroterra desertico algerino e oltremodo incentivato, nella sua risalita verso il Mediterraneo centrale, proprio dal cavo depressionario iberico. In conseguenza di queste due azioni, l’Italia sta vivendo già da qualche giorno un tipo di tempo piuttosto variegato da Nord a Sud. Oggi al Sud, punte di +42°C in Calabria, +40°C in Sicilia e +39°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 26 luglio 2021, in alcune località italiane: