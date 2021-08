Maltempo, forti temporali con grandine e raffiche di downburst nel Materano: allagamenti e caduti alberi – VIDEO

MeteoWeb

È una giornata di forte maltempo al Sud, con le alluvioni lampo in Costiera Amalfitana, i forti temporali in Sicilia e il violento downburst che stamattina ha provocato tanti danni a Falerna, nel Catanzarese. Temporali forti con grandine e raffiche di downburst hanno colpito anche la Basilicata nel pomeriggio, in particolare in provincia di Matera (vedi video in fondo).

Le raffiche di downburst hanno provocato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari nel Metapontino, con allagamenti lungo la statale 106 a ridosso di Metaponto e nel territorio di Pisticci. Fortunatamente non si si registrano danni a persone.

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera stanno intervenendo per rimuovere gli ostacoli e portare aiuto ad alcuni automobilisti, come è accaduto a ridosso del cimitero di Pisticci dove un albero si è abbattuto su una vettura: gli occupanti sono rimasti illesi. Richieste di interventi si segnalano anche da Montescaglioso, dove finora sono caduti 40mm di pioggia, e dal comprensorio viario prossimo alla Diga di san Giuliano (Matera) per la caduta di alberi.

