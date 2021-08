Vaccini, Sileri: “terza dose necessaria, inizieremo ad ottobre anche in Italia. Siamo pronti”

MeteoWeb

“La terza dose di vaccino anticovid dovrebbe partire da ottobre e si inzierà con la fascia di popolazione più fragile. Credo che la terza dose sia necessaria e noi siamo pronti“. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Intanto in Italia la campagna vaccinale procede a gonfie vele. Ha completato l’intero ciclo vaccinale il 57,44% dell’intera popolazione nazionale, ma soprattutto abbiamo superato il 90% di vaccinazione completa (entrambe le dosi) per tutti gli over-60. I non vaccinati sono ormai pochissimi, ma nonostante questo la situazione epidemiologica continua a peggiorare in piena estate, la situazione di morti, ricoveri e contagi è molto peggiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa e c’è grande preoccupazione per l’evoluzione stagionale in vista dell’autunno.

