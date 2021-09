Covid, una revisione dei trial clinici conferma l’efficacia dell’ivermectina: “morti in eccesso ridotti del 74% in Perù”

MeteoWeb

“Nel 2015, il Comitato Nobel per la fisiologia o la medicina, nel suo unico premio per le cure delle malattie infettive da 60 anni, ha onorato la scoperta dell’ivermectina, un farmaco impiegato contro alcune delle malattie tropicali più devastanti al mondo. Da marzo 2020, quando l’ivermectina è stata utilizzata per la prima volta contro una nuova piaga globale, il Covid-19, oltre 20 trial clinici randomizzati hanno monitorato questi trattamenti ambulatoriali e stazionari”, si legge in uno studio pubblicato sulla rivista New Microbes and New Infections, che vede tra i suoi autori il Dott. Peter McCullough, sostenitore dell’ivermectina contro il Covid-19.

“6 delle 7 meta-analisi dei trial clinici randomizzati sull’ivermectina nel 2021 hanno riscontrato notevoli riduzioni nei decessi per Covid-19, con un rischio relativo medio di mortalità del 31% rispetto ai controlli. Durante i trattamenti di massa in Perù, i decessi in eccesso sono diminuiti di una media del 74% in 30 giorni nei dieci stati peruviani con i trattamenti più estesi. Le riduzioni nei decessi erano correlate all’estensione delle distribuzioni dell’ivermectina. Forti riduzioni nella morbilità con l’utilizzo dell’ivermectina sono state osservate anche in due modelli animali, di SARS-CoV-2 e un betacoronavirus correlato”, si legge nello studio.

“Recentemente, il Dott. Satoshi Omura, co-vincitore del Nobel per la scoperta dell’ivermectina, e colleghi hanno condotto una revisione completa dell’attività clinica dell’ivermectina contro il Covid-19, concludendo che la preponderanza delle evidenze ha dimostrato importanti riduzioni nella mortalità e nella morbilità. La nostra revisione di tali evidenze, aggiornata considerando diversi nuovi studi, sostiene la stessa conclusione”, si legge nello studio.

“L’esperienza clinica dei trattamenti con l’ivermectina per il Covid-19 in 25 Paesi va oltre i risultati dei trial clinici randomizzati riassunti, tuttavia il monitoraggio incompleto e la mancanza di dati di controllo escludono la maggior parte dalla valutazione. La registrazione di tali trattamenti autorizzati a livello nazionale in Perù fornisce una notevole eccezione. In 10 stati del Perù, i trattamenti di massa con l’ivermectina sono stati condotti attraverso un sforzo guidato dall’esercito, Mega-Operación Tayta (MOT), che è iniziato in diverse date in ogni stato. In questi stati MOT, i decessi in eccesso si sono ridotti drasticamente in 30 giorni dal picco dei decessi di una media del 74%, in stretta correlazione temporale con la data di inizio della MOT. In 14 stati del Perù, la riduzione media nei decessi in eccesso in 30 giorni dal picco dei decessi è stata del 53%, mentre a Lima, che ha avuto minime distribuzioni dell’ivermectina durante la prima ondata della pandemia a causa delle politiche restrittive del governo, la corrispondente riduzione nei decessi in eccesso in 30 giorni è stata del 25%”, riporta lo studio.

“A livello nazionale, i decessi in eccesso si sono ridotti di 14 volte in 4 mesi fino all’1 dicembre 2020. Dopo una politica restrittiva sul trattamento con l’ivermectina messa in atto sotto un nuovo Presidente peruviano, in carica dal 17 novembre, i decessi sono aumentati di 13 volte nel corso dei due mesi dall’1 dicembre all’1 febbraio 2021”, scrivono i ricercatori.

“Riteniamo che le evidenze finora supportino l’estensione globale dei trattamenti con l’ivermectina per il Covid-19, complementari all’immunizzazione. Il meccanismo biologico indicato dell’ivermectina, il legame competitivo con la proteina spike di SARS-CoV-2, è probabilmente non specifico per l’epitopo e potrebbe fornire piena efficacia contro i ceppi mutanti virali emergenti. L’ivermectina è stata utilizzata in sicurezza in 3,7 miliardi di dosi dal 1987, ben tollerata anche a dosi molto più alte di quelle standard. Nell’attuale emergenza internazionale del Covid-19, con ceppi virali mutanti, rifiuti delle vaccinazioni e immunità potenzialmente in calo nel corso dei mesi che presentano nuove sfide, l’ivermectina può essere una componente efficace del mix di terapie impiegate contro questa pandemia”, concludono gli esperti.