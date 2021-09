Forte maltempo al Sud Italia: notte di temporali in Calabria e Sicilia, primi allagamenti e disagi

MeteoWeb

Un’ondata di forte maltempo sta interessando il Sud Italia dalla notte: i temporali sono stati generati da un sistema convettivo a mesoscala (noto in meteorologia come MCS, cioè “Mesoscale Convective System”) formatosi nella serata di ieri sul mar Tirreno.

L’enorme sistema temporalesco esteso centinaia di km ha raggiunto in particolare Calabria e Sicilia, dove si registrano allagamenti e disagi.

La città di Palermo, ad esempio, si è svegliata questa mattina con un forte temporale: alcune strade sono allagate, come alcuni tratti della Via Libertà. Strettamente monitorati i sottopassaggi di viale Regione Siciliana.

Un tratto della strada statale 188 Dir/C “Centro Occidentale Sicula” è temporaneamente bloccata a causa di un albero caduto sul piano viabile all’altezza del km 22, a Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Al momento di registrano picchi di 34 mm a Cinisi (PA), 31 a Bagheria (PA), 29 mm a Palermo (PA), 26 mm a Vibo Valentia, 19 mm a Reggio Calabria.

