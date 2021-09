Maltempo, forti temporali nella Sicilia orientale: allagamenti in tante località – VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Sicilia. In particolare, i fenomeni di maltempo sono sparsi in diverse zone della metà orientale dell’isola. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo 58mm a Scicli, 51mm ad Antillo, 40mm a Riposto, 37mm a Trappeto, 35mm a Linguaglossa, 33mm a Pedara.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti in diverse località, come dimostrano i video in fondo all’articolo. Disagi anche per le strade di Catania.

Alle 15:20, si registravano appena +17°C a Ragusa, +21°C a Catania, Siracusa, Augusta, +23°C ad Agrigento.

