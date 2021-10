Allerta Meteo arancione nel Reggino, il Comune di Reggio Calabria: “massima prudenza”

MeteoWeb

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione per la provincia di Reggio Calabria a causa degli effetti del Medicane Apollo. A tal proposito, il Comune di Reggio Calabria invita i cittadini alla “massima prudenza“. A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense“, diramato dalla sala operativa regionale della Protezione Civile regionale, che prevede un livello di allertamento codice arancione a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 29 ottobre 2021, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria “invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile”.

Quindi “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette e raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”. La situazione – assicura il Comune – sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.

