Covid, il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità: il 50% dei contagi e il 47% dei morti è tra i vaccinati

MeteoWeb

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato stamani il consueto aggiornamento settimanale sull’andamento epidemiologico della pandemia di SARS-CoV-2 in Italia: un bollettino molto interessante, perchè è l’unico che fornisce i dettagli sulle caratteristiche dei ricoverati per età e stato vaccinale. Nel bollettino si evince che la curva di contagi, ricoveri e decessi si sta spostando sempre più nelle fasce più anziane della popolazione (che sono anche quelle con il più alto tasso di vaccinazione), esattamente nello stesso periodo dello scorso anno dopo la parentesi estiva che – a causa della maggiore socialità – ha determinato (tanto quest’anno come anche lo scorso anno) un abbassamento dell’età media dei contagi. Nel bollettino, infatti, possiamo vedere come l’età media dei contagi nell’ultima settimana è salita a 41 anni, quella dei ricoveri supera i 70 anni e quella dei morti sale addirittura ad 85 anni:

Molto interessante anche l’andamento di contagi, ricoveri e decessi per stato vaccinale. Il dato è ancora “ammorbidito” perchè si tratta di un riferimento mensile, e fotografa quindi la situazione di metà settembre. Oggi sappiamo che il numero dei vaccinati tra i contagi, ricoveri e decessi è ancora più alto: soltanto negli ultimi giorni gli ospedali di Padova e Foggia hanno infatti comunicato di avere rispettivamente il 70% e l’80% di ricoverati vaccinati nella loro terapia intensiva Covid.

Intanto già dai dati del bollettino emerge come già nello scorso mese il 50% dei contagi è stato tra i vaccinati, il 39% dei ricoveri è stato tra i vaccinati e il 47% dei morti è stato tra i vaccinati:

Totale popolazione con più di 12 anni: 54.009.901

Non vaccinati: 9.829 .232 ( 18,2% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 3 .259.454 ( 6,0% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 40.921.215 ( 75,8% )

Totale nuovi casi positivi negli ultimi 30 giorni: 71.835

Non vaccinati: 36.194 ( 50,4% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 4.127 ( 5,7% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 31.514 ( 43,9% )

Totale ospedalizzazioni: 5.547

Non vaccinati: 3.396 ( 61,2% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 197 ( 3,6% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 1.954 ( 35,2% )

Totale decessi: 1.189

Non vaccinati: 636 ( 53,5% )

( ) Vaccinati con ciclo incompleto: 42 ( 3,5% )

( ) Vaccinati con ciclo completo: 511 ( 43,0% )

Il grafico aggiornato sul’andamento di contagi, ricoveri e decessi degli over 80 per stato vaccinale conferma quanto stia aumentando nelle ultime settimane proprio l’incidenza della malattia, delle sue complicazioni e dei decessi proprio tra i vaccinati con doppia dose: