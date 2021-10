Maltempo in Veneto, 4 tornado avvistati in provincia di Rovigo: nubifragi nel Padovano, 126mm ad Abano Terme – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come annunciato stamattina nelle previsioni meteo di MeteoWeb, un forte maltempo si sta abbattendo sul Veneto nel pomeriggio, scaricando tanta pioggia, grandine, forte vento e anche 4 tornado. Le trombe d’aria sono state avvistate ad Adria, Rosolina e Corbola, in provincia di Rovigo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Un violento temporale si sta accanendo nel Padovano, scaricando quantitativi ingenti di pioggia. Decine di interventi dei soccorritori per allagamenti, alberi caduti e persone bloccate nei sottopassi. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 18, segnaliamo 126mm ad Abano Terme, dove si registrano allagamenti, 58mm a Castelfranco Veneto, 49mm a Padova, 46mm a Crespano del Grappa, 44mm a Tombolo, 35mm a Bertipaglia, 33mm a Due Carrare.

Il brusco calo delle temperature, inoltre, ha portato la neve in Veneto, dove i fiocchi bianchi sono comparsi sulle Dolomiti e sulle Prealpi già alle quote di 1.800-2.000 metri. Termometri ampiamente sotto zero nelle stazioni più alte delle Dolomiti bellunesi. In alcune località, come Passo Giau, il manto bianco ha già reso il paesaggio invernale, così come anche in Val Comelico. Le webcam dei rifugi mostrano cime innevate un po’ ovunque.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: