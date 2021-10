Maltempo in Sicilia, ieri 275mm a Lentini: record di pioggia, mai così tanta negli ultimi 20 anni

MeteoWeb

Lentini, nel Siracusano, è una delle località più colpite dalle piogge provocate dal Ciclone Mediterraneo che sta sferzando il Sud. “La stazione nella zona di Lentini – dice Vito Restivo funzionario del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias) – ha registrato ieri alle ore 20 275,4 millimetri di pioggia che costituisce il massimo accumulo dal 2002 registrato dal Sias. Mai in quella zona aveva piovuto cosi’ tanto”.

Bisogna andare indietro nel tempo la notte del 15 ottobre del 1951 quando ci fu un’alluvione che colpi’ Lentini. “Nell’ottobre del 1951 l’allora servizio idrografico regionale della Sicilia – aggiunge Vito Restivo – registro’ alla stazione pluviometrica di Lentini 702 millimetri in meno di un giorno. Ieri non si e’ arrivati a quei livelli, ma c’e’ stata un’intensita’ di pioggia forte 153,4 millimetri tra le 18.40 e le 19.40. Tra le 19.20 e le 19.25 il picco con un’intensita’ d’acqua davvero impressionante. Basta fare un raffronto. In Sicilia mediamente cadono in un anno circa 700 millimetri di pioggia. Sulle Madonie e sui Nebrodi la precipitazione va da 700 millimetri a 1000 millimetri in un anno. Sull’Etna e Linguaglossa si arriva a 1.200. Le aree della Sicilia settentrionale 700 millimetri, nel sud dell’isola tra 400 e 500 millimetri. Alla luce di questa comparazione e’ chiaro che se in due ore cadono 275,4 millimetri diventa un evento eccezionale”.

Domani sempre nella stessa zona centro orientale sono previsti ancora precipitazioni intense, tanto che la Protezione Civile ha diramato di nuovo l’allerta meteo rossa e molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole.

