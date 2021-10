Maltempo, violento nubifragio a Siracusa: strade come fiumi e auto sott’acqua – FOTO

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto su Siracusa tra le 13 e le 14, causando forti disagi. Alcune auto sono rimaste bloccate nell’acqua che ha allagato Viale Teocrito ma sono diverse le strade della città che si sono allagate, trasformandosi in fiumi in piena. Il crollo di un muro ha riempito di massi una strada, come si può osservare dalle foto della gallery scorrevole in alto.

In via Fratelli Sollecito, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un’anziana dopo che la sua casa era stata totalmente allagata. Sempre in via Sollecito, un uomo, non appena toccato il portone di casa, sarebbe stato colpito da una scossa elettrica per cause ancora da accertare. Sembra che l’uomo non abbia mai perso conoscenza, prima che fosse trasportato in ospedale.

