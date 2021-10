Uragano Mediterraneo in Sicilia: crolla parte laterale di un ponte a Caltagirone – FOTO

MeteoWeb

Le consistenti piogge di queste ore, causate dall’Uragano Mediterraneo Apollo, hanno provocato, stamani, il crollo di una porzione laterale del ponte sulla Sp 63 che collega Granieri, frazione di Caltagirone, con Mazzarrone (Catania). Il sindaco Fabio Roccuzzo ha effettuato un sopralluogo, coordinando gli interventi. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e personale della Pubbliservizi, che ha provveduto, con mezzi meccanici, a rimuovere il fango e i detriti. Sui luoghi pure il sindaco di Mazzarrone Giovanni Spata. Il transito dei veicoli è attualmente possibile, ma a senso unico alternato regolamentato da un semaforo.

“Chiediamo alla Città metropolitana di Catania – dichiara il sindaco Roccuzzo – un progetto per un intervento che metta definitivamente in sicurezza il ponte, di vitale importanza non soltanto per i residenti, ma soprattutto per gli spostamenti dei mezzi pesanti dei tanti produttori di uva del territorio che percorrono questo tratto e che non possono e non devono essere oltremodo penalizzati”.

Intanto, i carabinieri di Catania hanno intensificato i servizi di monitoraggio sui litorali costieri della provincia etnea, come nel lungomare della caratteristica zona marinara di Aci Trezza. Catania per il momento tira un sospiro di sollievo. “La situazione e’ meno grave rispetto a quella che temevamo“, ha affermato in un video messaggio il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. “Aspettiamo il nuovo bollettino alle ore 16 ma voglio ringraziare i miei concittadini per come stanno rispettando le prescrizioni e le ordinanze e per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando. Speriamo – conclude Pogliese – che ‘Apollo’ non ci riservi sorprese ma ad oggi la situazione e’ meno grave di quella che ci aspettavamo”.

