Covid: tutti i pazienti positivi alla variante Omicron in Botswana erano vaccinati

Le autorità sanitarie del Botswana hanno annunciato che il 22 novembre sono stati segnalati e registrati 4 casi di una nuova variante di SARS-CoV-2, ora nota come B.1.1.529 e rinominata Omicron. I quattro casi sono stati rilevati tra i viaggiatori che sono risultati positivi al SARS-COV-2 durante i test di routine pre-viaggio, ha affermato in una nota Kereng Masupu, coordinatore della task force presidenziale per il Covid-19 del Botswana.

“I test sulle varianti sono stati effettuati nell’ambito della sorveglianza genomica di routine del SARS-COV-2, come stabilito nel nostro piano di risposta al Covid-19“, ha affermato Masupu, aggiungendo che il rapporto preliminare ha rivelato che tutte e quattro le persone contagiate erano state completamente vaccinate contro il Covid-19.

Nell’ambito delle continue indagini sul virus per stabilire e contenere la sua trasmissione locale, Masupu ha affermato che il tracciamento dei contatti ha rivelato contatti stretti che sono attualmente in attesa dei loro risultati e il pubblico sarà informato sull’esito.

Le indagini iniziali sul virus hanno stabilito che la nuova variante ha un numero elevato di mutazioni, rispetto alla variante Delta localmente predominante, ha affermato. “Che cosa questo significhi non è ancora chiaro ed è oggetto di indagine. Al momento, l’impatto della variante sul mondo reale non è stato stabilito. Gli interventi non farmaceutici (mascherine, distanziamento sociale ed evitare viaggi non necessari, ecc.) restano efficaci e quindi la popolazione è raccomandata di continuare a osservarli”, ha detto Masupu.

Nel frattempo, le autorità sanitarie del Botswana hanno smentito le affermazioni circolate sui social media che associano la nuova variante allo stato di sieropositività dei partecipanti.