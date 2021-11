Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Napoli e Botricello, +13°C a Pavia, +12°C a Urbino

MeteoWeb

Il Ciclone Blas, attivo sull’ovest Mediterraneo, ha portato un’altra intensa ondata di maltempo tra le due isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia. Nelle ultime 24 ore, in particolare sui settori occidentali e meridionali siciliani, si è abbattuto un intenso maltempo che ha provocato dissesti e alluvioni. E anche per domani, l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile sarà arancione in Sicilia, così come in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 11 novembre 2021, in alcune località italiane: