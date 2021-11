Allerta Meteo, forte “sciroccata” al Sud: il vento africano riporta l’estate, verso i +30°C in Sicilia – LIVE

MeteoWeb

Una violenta “sciroccata” ha iniziato a colpire il Sud Italia in queste ore, mentre il maltempo si accanisce su Sardegna e Centro/Nord con piogge torrenziali. Al Sud, invece, splende il sole e fa caldo come se fossimo in estate, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove lo scirocco sta portando masse d’aria calda di origine africana. Il forte vento ha già provocato danni e disagi in Sicilia, dove in mattinata sono state misurate raffiche di 116km/h a Mazara del Vallo, 76km/h a Punta Raisi, 73km/h a Tripi, 69km/h a Pantelleria, 64km/h a Partinico. Le temperature hanno raggiunto valori molto miti: +28°C ad Acitrezza, +27°C a Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Cefalù, Falcone e Acquedolci, +26°C a Rosarno, Carini, Villabate, Pachino e Mineo, +25°C a Tropea, Gioiosa Jonica, Bagheria, Augusta, Lentini, Paternò, Pace del Mela, Termini Imerese e Lampedusa, +24°C a Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Trapani, Gela, Licata e Noto, +23°C a Messina, Agrigento, Lamezia Terme, Marsala, Mazara del Vallo, Linosa e Pantelleria, +22°C a Siracusa, Modica, Castelvetrano e Sciacca.

La “sciroccata” si intensificherà nelle prossime ore e in modo particolare nel pomeriggio-sera. Il vento di scirocco supererà i 130km/h, come se fosse un uragano di prima categoria, sulla Sicilia tirrenica e nello Stretto di Messina, ma anche in altri settori d’Italia, nel medio Tirreno al largo del litorale romano, e nel basso Adriatico al largo della Puglia centro/meridionale. Sarà una notte con temperature tropicali, oltre i +25°C come in pieno luglio. Questo forte vento, che persisterà – seppur meno intenso – per tutta la settimana (weekend compreso), alimenterà un flusso d’aria calda dal cuore del nord Africa verso il Sud Italia per tutta la settimana. In tutto il Sud, e soprattutto in Sicilia, sarà di nuovo estate con picchi di +30°C. Eloquenti le mappe con le temperature ad 850hPa previste, rispettivamente, per la prossima notte e per sabato 6 novembre. Inizia un lungo periodo di caldo anomalo per il Centro/Sud d’Italia:

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: