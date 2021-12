La cometa Leonard e una brillante meteora nei cieli della California: la spettacolare foto

MeteoWeb

La cometa Leonard è una gradita sorpresa nel cielo di dicembre. Scoperta il 3 gennaio dall’astronomo Gregory J. Leonard presso il Mount Lemmon Infrared Observatory, in Arizona, la cometa oggi si trova nel punto più vicino alla Terra, solo un paio di settimane prima di raggiungere la sua distanza più vicina dal Sole.

In questa splendida immagine, la cometa Leonard è stata immortalata insieme ad una meteora appartenente allo sciame delle Geminidi, molto attivo in queste notti. Lo scatto è opera di Cory Poole, che stava riprendendo la cometa Leonard sul Monte Lassen, in California, quando nel cielo è sfrecciata una bellissima meteora.

Fino al 14 dicembre, la cometa Leonard “sarà visibile a Est la mattina, brevemente, poco prima del sorgere del Sole“, vicino alla stella più luminosa della costellazione del Boote, “e successivamente sarà osservabile la sera alla distanza di un pugno, visto con il braccio teso, dall’orizzonte“, circa 10 gradi, ha spiegato a MeteoWeb Sandro Bardelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La cometa probabilmente diverrà inosservabile dopo Natale, raggiungendo il punto più vicino al Sole il 3 Gennaio a una distanza di 92 milioni di km. Una volta che avrà orbitato attorno al Sole, verrà lanciata fuori dal Sistema Solare.

Per maggiori informazioni: