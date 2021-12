Maltempo in Calabria, danneggiata la tensostruttura per tamponi a Vibo Valentia: lunga fila di auto in attesa – FOTO

MeteoWeb

Disagi per il maltempo in Calabria. A Vibo Valentia, infatti, il vento ha divelto nella tarda mattinata odierna la tensostruttura allestita nei pressi del Palamaiata dove è in corso il drive per effettuare i tamponi molecolari al fine dell’accertamento dei casi Covid. I medici e gli infermieri presenti sono stati costretti a interrompere le attività in attesa di una soluzione alternativa.

Ovviamente il problema ha causato molti disagi agli utenti: sul posto si è formata una lunga fila di auto, tutti in attesa che la situazione venga ripristinata dall’Asp di Vibo Valentia.