Covid, anche la Germania verso lo stop alle restrizioni: “via le misure più stringenti dal 20 marzo”

Dopo gli annunci di Austria e Svizzera, oggi anche la Germania comunica che rimuoverà le restrizioni anti-Covid, andando ad aggiungersi ad una lista composta da numerosi Paesi europei. Il governo federale e i presidenti dei land tedeschi hanno concordato un piano per mettere fine e gran parte delle restrizioni a partire dal 20 marzo. Secondo la prima bozza di risoluzione della Cancelleria, ”tutte le misure protettive di più ampia portata” saranno ritirate dal 20 marzo. Tuttavia, rimarrà in vigore il requisito della mascherina.

“Possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo di quanto fatto nelle scorse settimane“, ha detto il cancelliere Olaf Scholz, annunciando la decisione. Il piano in tre punti sul quale è stato trovato l’accordo prevede uno stop graduale alle restrizioni per gli assembramenti privati, i negozi, ristoranti e alberghi. A partire dal 20 marzo, tutte le “misure protettive più stringenti” saranno cancellate.

Tra le novità, la possibilità per i non vaccinati di tornare in negozi e ristoranti, purché abbiano un test negativo. “Dopo due anni, ci meritiamo che le cose tornino a essere migliori e sembra che questo stia accadendo“, ha detto Scholz, chiedendo comunque ai tedeschi di continuare a indossare le mascherine e adottare le misure precauzionali perché “la pandemia non è finita“.