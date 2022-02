Terremoto in Emilia: nella notte altre lievi scosse, oggi scuole aperte

MeteoWeb

Non sono emersi danni dai sopralluoghi effettuati nelle scorse ore sugli edifici, in particolare quelli scolastici, nei centri dell’Emilia colpiti da diverse scosse di terremoto, con epicentro tra la Bassa Reggiana e il Modenese.

Oggi le scuole saranno regolarmente aperte, come confermato anche dal Comune di Bagnolo del Piano, epicentro della prima delle due scosse più forti (magnitudo 4.0 alle 19:55 di ieri sera) e Correggio, epicentro della seconda scossa più forte (magnitudo 4.3 alle 21).

Altre lievi scosse sono state registrate nella notte nel Reggiano: alle 23:26 i sismografi hanno rilevato a Bagnolo in Piano un evento magnitudo 2.3 e alle 04:02 e alle 4:48 a Correggio altri due movimenti tellurici rispettivamente 2.4 e 2.0.

Di seguito la tabella INGV (magnitudo superiore a 2) con tutti i dettagli: