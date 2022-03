Maltempo, nevica senza sosta in Abruzzo: Sant’Eufemia a Maiella e Roccacaramanico sepolte da 2 metri di neve – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È un inizio di marzo col botto quello che sta vivendo l’Appennino abruzzese grazie alle intense nevicate degli ultimi giorni. Sono ormai di oltre due metri gli accumuli di neve che stanno seppellendo Sant’Eufemia a Maiella e la sua frazione Roccacaramanico, in provincia di Pescara. In questo inizio marzo dal sapore d’inverno, non smette di nevicare da diversi giorni sulle due località, che così si ritrovano immerse nel bianco, come dimostrano le bellissime foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

Roccacaramanico (1.050 metri s.l.m.) detiene il record italiano delle precipitazioni nevose, con i 10 metri del 1929, e quello mondiale di neve caduta in un solo giorno, con i 3,60m del 17 dicembre 1961! Notevolissimi anche gli oltre 2 metri di neve caduti a Sant’Eufemia a Maiella, che si trova a meno di 900 metri s.l.m..

Notevoli anche gli accumuli di neve a Passo Lanciano-Maielletta, in provincia di Chieti, dove i cartelli stradali spariscono nel bianco.

