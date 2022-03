Maltempo, in Calabria vento gelido e temperature polari: -11°C a Monte Botte Donato e -10°C a Monte Curcio

MeteoWeb

Vento gelido e temperature sotto la media protagonisti in Calabria.

La colonnina di mercurio nella notte ha segnato -11°C a Monte Botte Donato e -10°C a Monte Curcio, ma le basse temperature sono state rilevate anche lungo la costa ionica, come +1°C a Catanzaro lido.

La neve ha fatto la sua comparsa sino a quote collinari.

Oggi la Calabria è ancora interessata da forte vento di tramontana: un leggero miglioramento è atteso nelle prossime ore, con un clima ancora rigido.

