Spagna nella morsa degli incendi: “stabilizzato” il rogo nella Sierra Bermeja

MeteoWeb

“Stabilizzato” il grave incendio sviluppatosi nella Sierra Bermeja, nel sud della Spagna: lo hanno reso noto i responsabili del piano d’emergenza . “Lavoreremo su un perimetro che in linea generale non avanza e, inoltre, non rappresenta un pericolo per la popolazione“, ha affermato il direttore del piano, Juan Sanchez. Le circa 2.000 persone evacuate negli ultimi due giorni dalla zona possono rientrare a casa. La Sierra Bermeja era già stata colpita quasi un anno fa da un grave incendio, che aveva provocato la morte di un vigile del fuoco.

In Spagna sono previste nei prossimi giorni temperature superiori +35°C in diverse zone, condizioni favorevoli per lo sviluppo di grandi incendi boschivi.