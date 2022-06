Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Genova, +18°C a Campobasso

MeteoWeb

Il vortice nordatlantico che ha interessato l’Italia, portando forte maltempo nelle ultime 48 ore, è in allontanamento verso la Grecia. Tra gli effetti del vortice, non solo il maltempo ma anche un calo delle temperature in tutto il Paese, con i valori che sono arrivati anche un po’ sotto la media.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 10 giugno 2022, in alcune località italiane: