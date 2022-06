Maltempo, temporale semi-stazionario nel Pavese: grandine fino a 4cm a Casteggio | FOTO

MeteoWeb

Un intenso temporale si è formato in serata ed è ancora in corso tra le province di Pavia e Lodi. Si tratta di un temporale semi-stazionario, in lento movimento verso nord-est, che ha prodotto grandine di dimensioni notevoli nel Pavese. La località più colpita è Casteggio, dove dal cielo sono caduti chicchi di grandine di circa 4cm (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Intensa grandinata anche a Montebello della Battaglia, con discreti accumuli.

Dalla notte, è previsto un graduale peggioramento del tempo sulle regioni del Nord e domani ci sarà anche il rischio di fenomeni violenti e altre grandinate. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo.