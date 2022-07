Allerta Meteo, il maltempo si sposta verso Sud: allarme eventi estremi in Puglia, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Sono ore di forte maltempo in ampie zone dell’Italia a causa del passaggio di un fronte freddo. Oggi pomeriggio c’è stata una prima sfuriata temporalesca sull’Appennino meridionale tra Lazio, con alluvione nel Frusinate, Basilicata, Molise e Puglia, colpite da forti temporali, che hanno portato grandine e forti venti. Come nel caso di Marina di Ginosa, nel Tarantino, dove un forte downburst ha divelto diverse tettoie, spezzato molti alberi e sradicato pali. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Forti venti di downburst, insieme ad un’intensa grandinata, hanno provocato danni anche nella zona tra Cisternino e Locorotondo.

I fenomeni più estremi dovuti al fronte freddo, però, sono ancora concentrati al Centro-Nord. Particolarmente colpiti risultano il Veneto e il Mantovano, dove la grandine ha raggiunto dimensioni enormi, lasciando una scia di gravi danni. Interessata anche la Romagna, dove la tempesta di pioggia e vento che si è scatenata in serata ha costretto a rinviare il concerto degli Iron Maiden a Bologna, tra le proteste delle migliaia di persone che si erano radunate. In queste ore, i fenomeni si stanno spostando verso sud, colpendo anche le Marche.

Nella notte, si abbatteranno su Abruzzo, Molise e Puglia in modo molto violento, coinvolgendo tutto il territorio delle regioni, e poi si estenderanno nelle prime ore di domani mattina anche a Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. In queste regioni, domani, venerdì 8 luglio, sarà una giornata di maltempo estremo, soprattutto nel basso Tirreno nel pomeriggio, quindi tra Piana di Gioia Tauro, Costa Viola, Stretto di Messina, Golfo di Patti e area dei Nebrodi. In Calabria e Sicilia sono attese alluvioni, con grandinate distruttive come quelle che stasera hanno colpito il Nord.

