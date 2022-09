Artemis 1, potrebbero servire settimane per riparare il razzo SLS della NASA

MeteoWeb

La perdita di carburante che sabato 3 settembre ha impedito il secondo tentativo della NASA di lanciare la missione lunare Artemis 1 richiederà probabilmente settimane per essere riparata e potrebbe persino costringere il megarazzo Space Launch System (SLS) a lasciare la sua piattaforma di lancio, hanno affermato i funzionari dell’agenzia spaziale americana.

La perdita di idrogeno liquido si è verificata mentre la NASA cercava di rifornire il gigantesco razzo SLS per lanciare Artemis 1, un volo di prova senza equipaggio verso la Luna, dal Pad 39B al Kennedy Space Center in Florida. Nonostante tre tentativi di riparare la perdita, gli ingegneri non sono stati in grado di arginarla e alla fine hanno dovuto rinunciare al tentativo per valutare ulteriormente la situazione. Questa valutazione e il lavoro di riparazione terranno Artemis 1 a terra per almeno altre due settimane.

“Non lanceremo in questo periodo di lancio“, ha detto Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, in un briefing ieri dopo la cancellazione del lancio. Questo periodo di lancio si chiude martedì 6 settembre. Artemis 1 dovrà ora attendere la finestra successiva, che va dal 16 settembre al 4 ottobre per provare un nuovo tentativo. Ma il lancio potrebbe scivolare anche ad ottobre inoltrato – con un’altra finestra che va dal 17 al 31 ottobre – a causa dei requisiti di sicurezza che potrebbero costringere il razzo SLS a rientrare nel Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center durante le riparazioni.

Inoltre, c’è da tenere in considerazione anche un potenziale conflitto durante la finestra precedente: la missione Crew-5 di SpaceX che dovrà portare astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale e che dovrebbe decollare il 3 ottobre dal Pad 39A del Kennedy Space Center.

Il primo tentativo di lancio di Artemis 1 di lunedì 29 agosto è stato cancellato dopo che il team ha notato che uno dei quattro motori RS-25 che alimentano lo stadio centrale SLS non si stava raffreddando correttamente prima del lancio. Le analisi hanno presto ricondotto quel problema a un sensore di temperatura difettoso e il team ha deciso di andare avanti con un altro tentativo sabato 3 settembre. I membri del team della missione hanno anche risolto con successo una perdita di idrogeno durante il tentativo del 29 agosto, ma quella osservata ieri era diversa: era molto più grande. La perdita del 3 settembre si è verificata vicino alla base del razzo SLS in un raccordo che collega una linea di carburante a idrogeno liquido al core booster per alimentarlo per il lancio.

La perdita si è verificata dopo una breve sovrapressurizzazione “involontaria” della linea del carburante che era tre volte la pressione accettabile, ha affermato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1 della NASA. “Questa non era una perdita gestibile”, ha detto Sarafin. La perdita ha portato a livelli di idrogeno infiammabile vicino al razzo che erano diverse volte superiori alla gamma accettabile, ha aggiunto. È troppo presto per dire se la perdita è stata causata dall’evento di sovrapressurizzazione (che è stato attivato da un comando manuale errato dal Launch Control Center) o meno, ha affermato Sarafin.

Una cosa è chiara, tuttavia: è probabile che la guarnizione della tenuta morbida della disconnessione rapida dovrà essere sostituita. Gli ingegneri della NASA si incontreranno la prossima settimana per decidere se ciò può essere eseguito al Launch Pad 39B (che richiederebbe la costruzione di una chiusura speciale attorno al sito) o se il razzo alto 98 metri dovrà rientrare all’interno del VAB per un accesso più facile.

Allo stato attuale delle cose, il razzo SLS deve tornare presto al VAB per testare il suo flight termination system, progettato per distruggere il razzo con esplosivi se dovesse deviare dalla rotta. La US Space Force, che supervisiona l’Eastern Range per il lancio di razzi, richiede alla NASA di testare il sistema di sicurezza ogni 25 giorni, e ciò può essere fatto solo nel VAB. La scadenza di 25 giorni per Artemis 1 è dietro l’angolo, quindi la NASA avrebbe bisogno di una deroga per mantenere il razzo lunare sul pad se volesse riparare la perdita in loco. Al momento non è chiaro se il team della missione abbia intenzione di chiedere una tale deroga.

Il quadro probabilmente inizierà a diventare più chiaro all’inizio della prossima settimana, dopo che il team di Artemis 1 avrà avuto più tempo per analizzare i dati e discutere le opzioni, hanno affermato Free e Sarafin. Ma hanno sottolineato che annullare il lancio del 3 settembre è stata la mossa giusta, così come l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Anche se non abbiamo il lancio che volevamo, posso dirvi che queste squadre sanno esattamente cosa stanno facendo e sono molto orgoglioso di loro”, ha detto Nelson.

Le due cancellazioni finiranno per costare un po’ di soldi alla NASA, poiché Artemis 1 dovrà utilizzare più idrogeno liquido e propellente di ossigeno liquido di quanto originariamente previsto. Ma questa spesa extra è accettabile, ha sottolineato Nelson. “Il costo di due cancellazioni è molto inferiore a un fallimento“, ha detto.

Artemis 1 invierà una capsula Orion senza equipaggio in un lungo viaggio verso l’orbita lunare e ritorno. La missione, la prima del programma Artemis di esplorazione lunare della NASA, è progettata per dimostrare che entrambi i veicoli sono pronti per il trasporto di astronauti, cosa che avverrà per la prima volta durante il volo Artemis 2 intorno alla Luna nel 2024, se tutto andrà secondo i piani.