Maltempo, Centro-Sud flagellato: sfiorati i 200mm nel Cilento | DATI

Sta per concludersi un’altra giornata di forte maltempo al Centro-Sud, dopo un weekend già carico di piogge. La regione più colpita oggi è ancora la Campania, in particolare il Salernitano, dove si sfiorano i 200mm di accumulo solo oggi. Forti piogge hanno interessato ancora il basso Lazio, ma anche la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, teatro di un’alluvione a Trapani.

Piogge ingenti in Campania

Se il Salernitano è stato la zona più colpita, forti piogge hanno interessato anche le province di Napoli e Avellino. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Campania, riportiamo: 191mm a Sapri, 128mm a Gioi Cilento, 117mm a Casaletto Spartano, Torraca, 115mm ad Altavilla Silentina, 109mm a Sant’Angelo a Fasanella, 105mm a Capaccio, 97mm a Bosco, 95mm a Buonabitacolo, 94mm a Battipaglia, 87mm a Roscigno, 86mm a Controne, 80mm a Montano Antilia, 76mm a Badia corpo di Cava, 74mm a Bagnoli Irpino, 70mm a Montesano sulla Marcellana, 67mm a Salitto Olevano, 66mm a Campagna, 62mm a Cava de’ Tirreni, Roccagloriosa, Padula, Castiglione del Genovesi, Anacapri, 61mm a Vietri sul Mare, 56mm a Capri.

Accumuli pluviometrici ingenti anche a Lagonegro, località della Basilicata al confine con il Salernitano: raggiunti 137mm di pioggia.

Forti piogge nel basso Lazio

Forti piogge, con accumuli intorno ai 100mm, hanno interessato la provincia di Latina, determinando allagamenti e disagi in alcune località. Segnaliamo 102mm a Borgo San Michele (Latina), 99mm a Borgo Hermada (Terracina), 97mm a Castellonorato, 77mm a Vallecorsa (provincia di Frosinone), 74mm a San Felice Circeo, 73mm a Spigno Saturnia, 67mm a Fondi, 61mm a Lenola, 56mm a Priverno, Campodimele, 52mm a Gaeta.

Colpito anche il litorale romano, come dimostrano i 42mm registrati a Maccarese. Segnalati allagamenti in varie località, come Fiumicino, Fregene, Focene e Isola Sacra.

Maltempo in Calabria

Il maltempo in Calabria si è accanito soprattutto sull’estremo nord della regione, nel Cosentino, e sull’estremo sud, nel Reggino, ma anche sulla costa ionica del Catanzarese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 82mm a Liddu, 77mm a Roccaforte del Greco, 74mm a Cardeto, Tortora, 54mm a Allai, Santa Caterina dello Ionio, 48mm a Papasidero, 44mm a Mormanno, 42mm a Laino Borgo.

Nella zona di Motta San Giovanni, una frana ha colpito un’auto in transito, ferendo due persone.

Nubifragi in Sicilia

Nel corso della notte e del primo mattino di oggi, violenti nubifragi si sono abbattuti su diverse parti dalla Sicilia, dal Ragusano al Trapanese, creando gravi allagamenti. Più colpito il settore occidentale dell’isola, tra le province di Trapani e Palermo, con la città di Trapani finita sott’acqua. I dati pluviometrici più importanti indicano: 91mm a Calatafimi, 82mm sui Monti Sicani, 77mm a Trapani, 70mm a Salemi, 64mm a Partinico, 63mm a Marsala, 57mm a Carini e Cinisi, 54mm a Caltanissetta, 48mm a Mirabella Imbaccari, 47mm a Partanna, Camporeale.

Maltempo anche domani, martedì 27 settembre

Il maltempo continuerà a colpire il Centro-Sud anche domani, martedì 27 settembre, sebbene in maniera meno intensa e più circoscritta rispetto agli ultimi giorni. Le piogge più intense interesseranno la Calabria tirrenica, con accumuli diffusi di 25-50mm da nord a sud della regione e punte di 75mm nel Cosentino. Temporali e piogge sparse colpiranno ancora la Campania, con accumuli fino a 50-75mm. Forti piogge previste ancora sul Lazio, al confine con l’Abruzzo, dove si potranno raggiungere i 75mm-100mm.

La Protezione Civile, inoltre, ha diramato l’allerta meteo, avvertendo sui venti fino a burrasca previsti al Centro-Sud.

