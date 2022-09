Come il maltempo sta condizionando le elezioni: i dati di meteo e affluenza

MeteoWeb

Il maltempo sta condizionando le elezioni politiche di oggi, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi: i fenomeni meteo estremi che colpiscono in queste ore buona parte del Paese sono tali da condizionare l’afflusso alle urne degli elettori, come dimostra il primo dato dell’affluenza misurato alle 12:00 di stamani. Il dato complessivo è identico a quello delle precedenti politiche di marzo 2018, superiore al 19%, quindi non c’è alcun boom dell’astensionismo come qualche opinionista paventava alla vigilia. Ma senza il maltempo, avremmo un’affluenza ben superiore.

Osservando infatti le mappe con i dati del voto per Comune e per Provincia, elaborate rispettivamente da YouTrend e BiDiMedia, possiamo osservare che il più netto calo dell’affluenza si è verificato proprio in Molise, Campania, Sardegna, basso Lazio, Puglia settentrionale e provincia di Trieste, che sono le località più colpite dal maltempo di stamani. Affluenza in calo significativo anche in Calabria, dove invece splende il sole. Forte aumento della partecipazione al voto nell’alto Lazio, in Lombardia e in Emilia Romagna, ma anche in Sicilia dove si vota anche per le Regionali (ma sono le politiche a trainare gli elettori per le Regionali e non viceversa).

Il maltempo proseguirò anche nelle prossime ore concentrato soprattutto su basso Lazio, Molise e Campania: vedremo nei prossimi rilevamenti se questa situazione meteo continuerà a pesare sul voto degli italiani.

Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: