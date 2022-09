Maltempo, nubifragi tra Umbria e Marche: allagamenti e piante pericolanti

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi il Centro-Nord dell’Italia. Oltre agli allagamenti che hanno interessato di nuovo Trieste, anche Toscana e Abruzzo hanno registrato danni a causa di nubifragi e forti venti. Stessa sorte è toccata anche all’Umbria, dove sono ancora in atto temporali sul settore settentrionale della regione

I nubifragi che nel pomeriggio hanno colpito la regione, hanno scaricato 117mm a Scheggia e Pascelupo, 95mm a San Benedetto Vecchio (frazione di Gubbio), 75mm a Trestina, 69mm a Petrelle (frazione di Città di Castello).

In provincia di Perugia, sono numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per i disagi causati dal maltempo. Le zone maggiormente colpite sono quelle di Trestina, Città di Castello, Gubbio e Gualdo Tadino. In particolare vengono segnalati allagamenti, piante pericolanti e smottamenti. Nel tardo pomeriggio, i Vigili del Fuoco segnalano ancora una sessantina di interventi in coda.

Forti temporali sono in atto anche su buona parte delle vicine Marche, dove spiccano i 112mm di pioggia caduti a Cantiano, 87mm a Esanatoglia, 65mm a Mergo, 64mm a San Giovanni (frazione di Fabriano), 62mm a Campodiegoli, 56mm a Sassoferrato, 49mm a Poggio San Vicino, 46mm a Cingoli, Castelfidardo, 44mm a Fabriano.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, venerdì 16 settembre, quando i fenomeni più violenti interesseranno la costa tirrenica del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso allerta arancione per due regioni.

