Maltempo, forti piogge in Sicilia: nubifragio a Ragusa | LIVE

Si è intensificato, come ampiamente previsto dai precedenti bollettini meteo, il maltempo che sta colpendo la Sicilia in queste ore: in serata intensi nubifragi hanno colpito il Sud/Est dell’isola e in modo particolare Ragusa. Nel capoluogo ibleo sono caduti ben 50mm di pioggia, mentre sono caduti 34mm a Comiso e 21mm a Pachino. Nel pomeriggio altre forti piogge avevano colpito il nisseno, con 19mm a Caltanissetta, e il messinese, con 21mm a San Pier Niceto, 18mm a Santa Margherita (Messina Sud) e sempre 18mm a Pace del Mela.

In mattinata, invece, il maltempo si era accanito sul catanese con un nubifragio ad Acireale dove erano caduti 47mm di pioggia. Le piogge, quindi, sono state intense ma estremamente localizzate, e sparse a macchia di leopardo su un po’ tutta l’isola. Nelle prossime ore il maltempo continuerà a comportarsi analogamente: diffuso, ma solo localmente intenso, con i fenomeni più estremi sparsi a macchia di leopardo.

Nella giornata di Giovedì 22 Settembre i fenomeni più estremi colpiranno al contrario delle scorse ore, i settori occidentali dell’isola e in modo particolare trapanese e agrigentino, estendendosi anche al Canale di Sicilia e a tutte le isole: non solo Malta, ma anche Lampedusa, Linosa e Pantelleria. La protezione civile regionale siciliana, infatti, ha lanciato l’allerta meteo gialla proprio per i settori occidentali dell’isola.

