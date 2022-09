Maltempo in Sicilia: voli in difficoltà, a Palermo non si può atterrare | LIVE

MeteoWeb

Traffico aereo in tilt in Sicilia a causa del maltempo. I forti temporali che stanno colpendo le zone occidentali dell’isola paralizzano gli atterraggi all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, dove numerosi voli civili hanno difficoltà ad atterrare e rimangono in volo aspettando che la situazione migliori. Gravi criticità per le forti piogge in atto nel trapanese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: