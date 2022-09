L’uragano Ian si avvicina: le prime ipotesi della NASA per il lancio di Artemis I

MeteoWeb

C’è solo una ridotta possibilità che la missione lunare della NASA venga lanciata a ottobre. Lo stack Artemis I dell’Agenzia, che include il megarazzo Space Launch System (SLS), è stato messo al riparo nel Vehicle Assembly Building (VAB) a causa dell’arrivo dell’uragano Ian che potrebbe generare venti nel sito di lancio in Florida con raffiche fino a 200 km/h entro giovedì 29 settembre.

L’arrivo dell’uragano Ian richiederà diverse operazioni prima di riportare il razzo sulla piattaforma di lancio per la sua missione lunare programmata. Dato il maltempo e questioni tecniche persistenti, le possibilità di un lancio a ottobre sono scarse, hanno affermato i funzionari dell’Agenzia.

“Non credo che toglieremo nulla dal tavolo,” ha dichiarato Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, durante una conferenza stampa. Ha aggiunto che l’agenzia sta esaminando i “compromessi“, ma le opzioni della finestra di lancio saranno limitate fino a novembre.

Missione Artemis, probabile lancio a novembre

Il lancio dell’ambiziosa missione Artemis I è già stato parecchio difficoltoso, poiché il razzo ha subito perdite e altri problemi di alimentazione durante un test condotto a giugno e durante le opportunità di lancio ad agosto e settembre. I funzionari hanno dovuto escludere diverse finestre di lancio a causa di problemi tecnici o meteorologici e lo stack ha già effettuato due viaggi al Vehicle Assembly Building (VAB) della NASA presso il Kennedy Space Center (KSC) per operazioni di integrazione o manutenzione.

Il calendario della NASA per il lancio di SLS e della capsula Orion suggerisce 11 opportunità tra il 17 ottobre e il 31 ottobre, esclusi il 24, 25, 26 e 28 ottobre. Le due settimane successive non offrono una data di lancio che soddisfi le esigenze della missione, e quindi il prossimo tentativo possibile sarebbe il 12 novembre.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha suggerito un orientamento verso le date di novembre: “Sappiamo che si potrebbe tentare alla fine di ottobre, ma molto probabilmente andremo alla finestra a metà novembre,” ha dichiarato alla CNN.

Missione Artemis: la priorità a Crew-5

Molto dipenderà anche dai lanci di altre missioni e dall’approvazione della US Space Force, che gestisce la regione intorno al Kennedy Space Center e alla vicina Cape Canaveral Space Force Base. La missione Crew-5 della NASA per la Stazione Spaziale Internazionale è attualmente prevista il 4 ottobre: la data non è certa, ma è possibile che verrà lanciata prima di Artemis I.

La NASA potrebbe dare la priorità a Crew-5 a causa della necessità di rotazioni regolari dell’equipaggio al laboratorio orbitante, che sono in parte legate agli esperimenti e ai requisiti sanitari dell’equipaggio. La ISS è una struttura dove giungono altri veicoli spaziali, in costanti viaggi con attrezzature, forniture ed esperimenti, il che significa che qualsiasi lancio deve rientrare nel programma di arrivi e partenze.

Le considerazioni che la NASA dovrà fare includono la preparazione e la pulizia post-uragano, insieme alle conseguenze sulle famiglie dei dipendenti e degli appaltatori, ha affermato il direttore del KSC Janet Petro nella conferenza stampa. Molte persone saranno in congedo nei prossimi giorni e il personale non essenziale lavorerà in smartworking. Dopo l’uragano, un team di valutazione effettuerà un’ispezione per “stabilire se è sicuro consentire alle persone di tornare sul posto,” ha precisato Petro.

In caso di esito positivo dei controlli, le batterie del sistema di terminazione del volo di Artemis I saranno sottoposte a valutazione per garantire l’approvazione della Space Force per tornare al pad, ha sottolineato Free. Anche altri “oggetti a vita limitata”, circa una ventina, come il deposito di carburante nel modulo di servizio e alcuni dei payload all’interno della navicella Orion, verranno controllati, in caso qualcosa vada modificata o sostituita.

Al sicuro all’interno del Vehicle Assembly Building

Artemis I, ha sottolineato Petro, è al sicuro all’interno del Vehicle Assembly Building e non ha corso alcun pericolo quando un incendio è scoppiato all’interno della struttura ieri alle 17:45 ora italiana. La causa dell’incendio è sotto inchiesta, ma a quanto pare ha avuto origine da un quadro elettrico lontano dal razzo, ha precisato Petro.