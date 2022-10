Alluvione Trapanese: sorvolo in elicottero di Soccorso Alpino e Polizia di Stato | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e Polizia di Stato in azione nel Trapanese per portare soccorso nelle zone colpite da un nubifragio che stamattina ha provocato allagamenti in diverse zone della provincia.

Su richiesta della Prefettura di Trapani, intorno alle 12 un elicottero AW139 del IV Reparto Volo si è diretto al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS che si trovavano in zona per una esercitazione rinviata proprio a causa delle condizioni metereologiche avverse. L’equipaggio ha sorvolato per circa due ore le aree alluvionate, principalmente nella zona di Salina Grande, alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate nelle abitazioni sommerse dall’acqua e per supportare dall’alto le operazioni di ricerca.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini delle operazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: