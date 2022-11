Allerta Meteo, il Ciclone Artico arriva al Sud: allarme maltempo in Sicilia, Calabria e Puglia

MeteoWeb

Il Ciclone Artico che sta colpendo l’Italia si sposta rapidamente verso il Sud del Paese, dov’è allarme per il maltempo estremo. I fenomeni violenti hanno già provocato gravi danni tra basso Lazio e Campania: due tornado hanno colpito stamani la provincia di Latina, in Campania la situazione è critica per le piogge torrenziali. I dati pluviometrici campani sono impressionanti: la pioggia sta cadendo in modo violentissimo nell’area del Vesuvio e non solo.

Da stamani sono caduti 129mm di pioggia a Fisciano, 115mm a Portici, 113mm a Ercolano, 87mm a Cava de’Tirreni, 85mm a Frassineto, 82mm a Ottaviano, 77mm a Lioni, 65mm a Torre del Greco, 62mm a Nola e Bagnoli Irpino. Nel Lazio, invece, spiccano i 112mm di Ponte Marozzo (Cassino). Il maltempo non ha ancora sfondato all’estremo Sud, anche se il cielo inizia ad annuvolarsi dopo una mattinata di caldo estivo con temperature clamorose in Calabria dove la colonnina di mercurio ha raggiunto +30°C a Rosarno e Feroleto della Chiesa, +29°C a Platì, +28°C a Reggio Calabria e Rizziconi, +27°C a Mileto, Joppolo e Santa Cristina d’Aspromonte, +26°C a Cosenza, Catanzaro, Soverato, Gioiosa Ionica, Cittanova e Sant’Alessio in Aspromonte, +25°C a Crotone, Vibo Valentia, Scilla e Bovalino. Valori analoghi in Sicilia con +29°C a Siracusa e Barcellona Pozzo di Gotto, +28°C a Giarre, Patti e Naso, +26°C a Palermo, Catania e Acireale.

L’arrivo del fronte freddo, però, è ormai imminente. Le ultime immagini di satelliti e fulminazioni mostrano la squall-line temporalesca che s’è formata nel basso Tirreno proprio tra Campania e Egadi: è una linea temporalesca estesissima, che nel corso del pomeriggio continuerà a muoversi lentamente verso est e sud/est:

Confermato il maltempo più estremo tra stasera e domani in Sicilia, Calabria e Puglia dove avremo nubifragi, tornado e grandinate. Il Ciclone Artico si sposterà poi, dal pomeriggio di Sabato, nel mar Jonio alimentando nuovi fenomeni di maltempo su Abruzzo, Molise, Gargano e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia con nubifragi localmente intensi. Massima attenzione. Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: