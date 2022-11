Allerta Meteo Lazio: domani scuole chiuse a Ostia, chiusi parchi e giardini a Roma

MeteoWeb

Il Lazio corre ai ripari in vista dell’arrivo del Ciclone Denise che provocherà una violenta ondata di maltempo sulla regione. Alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole e ora sono arrivate indicazioni anche su Roma e Ostia.

“In relazione alle previsioni metereologiche che annunciano per la giornata di domani martedì 22 novembre forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale“. Lo si legge in una nota del Campidoglio.