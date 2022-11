Allerta Meteo, violenta sfuriata di maltempo in corso: fenomeni estremi verso il Sud

MeteoWeb

E’ arrivata sull’Italia la nuova ondata di maltempo che sta provocando forti piogge da stamani su Liguria e Toscana, e precipitazioni più blande sul resto del Centro/Nord. Le temperature si mantengono particolarmente basse, su valori tipicamente autunnali tanto che dall’Umbria in su oggi è il giorno più freddo della stagione dopo settimane di caldo anomalo. Le temperature massime giornaliere, infatti, non hanno superato +8°C a Como, Varese e Sondrio, +9°C a Novara, Bergamo, L’Aquila, Siena, Arezzo, Vercelli, Asti e Alessandria, +10°C a Milano, Torino, Verona, Perugia, Parma, Modena, Brescia, Prato, Pistoia, Trento, Mantova, Reggio Emilia e Piacenza, +11°C a Firenze, Bologna, Venezia, Padova, Bolzano, Ferrara, Vicenza, Treviso e Belluno, +12°C a Ravenna, +13°C a Genova.

Situazione molto diversa al Sud, dove invece è stata un’altra giornata di sole e caldo con temperature fino a +24°C a Lampedusa e Pachino, +23°C a Catania, Cagliari, Siracusa, Trapani, Sciacca, Augusta, Ispica e Noto, +22°C a Sapri, Olbia, Oristano, Licata e Mazara del Vallo, +21°C a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Soverato e Pantelleria, +20°C a Napoli, Bari, Cosenza, Crotone, Battipaglia, Nocera Inferiore, Ischia, Nola, Vico Equense, Lamezia Terme e Alghero. Anche domani al Sud il clima rimarrà mite e soleggiato, soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia, mentre in Campania arriverà impetuoso il maltempo che oggi sta già colpendo duramente Liguria e Toscana con fenomeni estremi all’Isola d’Elba.

Domani, Mercoledì 16 Novembre, il maltempo colpirà le Regioni tirreniche in modo molto intenso soprattutto lungo la dorsale appenninica, con piogge torrenziali in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma anche in Emilia Romagna, nelle Marche e nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Avremo forti piogge anche in Sardegna e a Trieste, ma i fenomeni più estremi colpiranno l’Istria e in generale la Croazia adriatica, dove si verificheranno fenomeni particolarmente violenti su Fiume.

Nel pomeriggio i fenomeni più estremi scivoleranno verso Sud, tanto sull’Italia quanto sui Balcani, estendendosi alla Campania, alla Basilicata e alla Calabria tirrenica settentrionale, nel cosentino, e anche alla Sicilia occidentale, nel trapanese. Forti temporali colpiranno Marche e Umbria, ma i fenomeni più estremi si verificheranno in Campania. Sui Balcani attenzione alle piogge torrenziali tra Montenegro e Albania, in modo particolare nella zona di Podgorica. Sia in Croazia che in Montenegro e Albania è alto il rischio di pesanti eventi alluvionali.

