Ciclone Denise, allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: domani piogge diffuse, acqua alta e nevicate

L’arrivo di una veloce saccatura atlantica darà origine a un profondo minimo depressionario sull’Alto Adriatico. La protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo in previsione dell’arrivo del ciclone Denise, atteso domani.

E’ stato previsto un codice arancione per rischio idraulico nella parte meridionale della Provincia di Udine, giallo per rischio idraulico e idrogeologico per tutto il resto della regione.

Domani sono previste piogge diffuse, in genere intense o anche molto intense, con nevicate da abbondanti a intense oltre i 1000-1200 metri circa sulle Prealpi, oltre 800 metri circa sulle zone alpine interne, probabilmente fino a 600 metri circa in Valcanale. Sulla costa soffierà Bora forte o anche molto forte, fino a 100-120 km/h. Su tutta la costa prevista acqua alta, con maggiore probabilità a Grado e a Lignano, dove saranno probabili anche mareggiate.

