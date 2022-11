Ciclone Denise, danni e disagi nel Beneventano: fiumi Sabato e Calore in piena | VIDEO

MeteoWeb

Forte maltempo in Campania oggi a causa del Ciclone Denise, che sta portando piogge torrenziali e forti venti. Oltre ai danni e disagi in provincia di Napoli e Avellino, problemi si registrano anche nel Beneventano. Nella provincia, gli accumuli pluviometrici parziali più rilevanti indicano: 103mm a Montesarchio, 96mm a Pannarano, 94mm a Campoli del Monte Taburno, 93mm a San Bartolomeo in Galdo, 69mm a Faicchio.

A causa delle abbondanti piogge, nel Sannio, sono costantemente monitorati i fiumi Sabato e Calore. I corsi d’acqua si sono ingrossati e sono in piena, senza, però, destare al momento problemi.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Sannio a causa di pioggia e vento forte. I problemi maggiori sono dovuti ad alberi sradicati, cartelloni e coperture divelte. Nella zona di Telese Terme un albero si è abbattuto su un’auto al cui interno non c’era fortunatamente nessuno.

Maltempo, la piena del fiume Sabato nel Beneventano

