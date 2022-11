Ciclone Denise, disastrosa mareggiata a Formia: base nautica devastata | VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone Denise sta sferzando la costa del Lazio con venti di oltre 80-90km/h, che stanno provocando violente mareggiate. Tanti i danni riportati da spiagge e stabilimenti in molte località, tra cui Fiumicino, Ostia e Formia.

Particolarmente critica la situazione a Formia, dove la devastazione sulla costa è totale. Incredibili le immagini che arrivano dalla Lega Navale Formia, che documenta con un video sui social i danni subiti dalla base nautica. “A volte esprimere uno stato d’animo a parole non è semplice. Purtroppo, la nostra base nautica è stata completamente devastata dalla mareggiata ancora in atto. Il mare ha sfondato le dune e sta continuando ad entrare. I locali spogliatoi e la cala vele sono sommersi da oltre mezzo metro d’acqua e non riusciamo ancora ad entrarci. I gommoni hanno divelto la banchina di attracco e siamo riusciti a recuperarli solo adesso. Non ci resta che fare la conta dei danni e sperare che passi presto”, ha scritto la Lega Navale Formia a commento del video a corredo di questo articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: