Ciclone Denise: tornado a Salto dei Fondi, nel Lazio | FOTO e VIDEO

Come da previsioni meteo, il Ciclone Denise sta provocando tanti fenomeni diversi di maltempo sull’Italia, dalle piogge torrenziali, ai venti da uragano con conseguenti mareggiate devastanti, fino ai tornado. In particolare, a Salto di Fondi, in provincia di Latina, nel Lazio, una tromba marina sembra aver toccato terra, come dimostrano le foto e il video a corredo di questo articolo. Al momento non risultano danni.

Per quanto riguarda la regione più in generale, è sferzata da piogge torrenziali, con punte di oltre 100mm nel Frusinate. Segnalati allagamenti anche a Roma e Fiumicino, qui anche a causa delle mareggiate. I venti di oltre 80-90km/h hanno provocato anche la caduta di alberi e molti disagi in varie località.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: