Ciclone Denise, allerta meteo nelle Marche: domani scuole chiuse a Senigallia

MeteoWeb

Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni sia comunali che private, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio”. per tutta la giornata di domani martedì 22 novembre 2022.

Una decisione assunta, informa l’amministrazione comunale su Facebook, in considerazione dell’“avviso meteo emesso in data odierna dalla Protezione Civile Regionale, che prevede, su tutto il territorio del Comune di Senigallia, precipitazioni insistenti per tutta la giornata di domani”, in modo da “prevenire situazioni di pericolo e/o di intralcio alle eventuali operazioni di soccorso“. Chiusa al pubblico anche la Biblioteca Antonelliana.

MALTEMPO Allerta Meteo, nasce il Ciclone "Denise": mix esplosivo sulla Sardegna | LIVE

ALLERTA METEO Allerta Meteo, clamoroso ribaltone: il Ciclone Denise cambia traiettoria, previsioni stravolte