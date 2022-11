Maltempo Abruzzo, sale il livello del fiume: acqua in strada e golena chiusa a Pescara

MeteoWeb

Tra le regioni più colpite dal maltempo provocato dal Ciclone Denise c’è l’Abruzzo. “La Sala operativa della Protezione Civile monitora costantemente la situazione. Il picco delle precipitazioni in Alto Sangro è passato e le previsioni per le prossime ore volgono al meglio. Non abbassiamo la guardia e raccomandiamo a tutti comportamenti prudenti fino a cessato allarme. Grazie alle donne e agli uomini dell’Agenzia regionale di Protezione Civile che dalle prime luci dell’alba garantiscono la nostra sicurezza“. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante il sopralluogo nella sala operativa della Protezione Civile.

Sale il livello del fiume, a Pescara chiusa la golena

Disposta la chiusura della golena Nord, a Pescara, a causa dell’improvviso innalzamento del livello del fiume Pescara, che in alcuni punti del tratto urbano ha superato gli argini, invadendo il manto stradale. Come da prassi è stato attivato il semaforo rosso, il lungofiume dei Poeti è stato interdetto al transito e si sta provvedendo alla rimozione delle auto in sosta.

“Più che di una piena – spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia, che ha subito raggiunto l’area – si tratta di una sorta di reflusso alla foce del fiume, che non riesce a defluire a causa dell’alta marea. Siamo in contatto con il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, ma la situazione sembra in miglioramento“. Il bollettino diramato ieri dal Centro funzionale per il bacino del Pescara prevedeva una “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico localizzato. Dopo intense precipitazioni andate avanti per tutta la notte e in mattinata, sul capoluogo adriatico non piove più ormai da diverse ore.

