Maltempo, nubifragi in Campania: crollo nello stadio di Ercolano | VIDEO

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in Campania. Dopo i forti nubifragi di questa mattina, con conseguenti allagamenti e disagi in provincia di Salerno e Avellino, si registrano danni anche in provincia di Napoli. In particolare, a Ercolano, ha ceduto un’ampia zona di terreno all’interno del perimetro dello stadio lungo il lato che affaccia su via Doglie.

Il cedimento, provocato dai violenti nubifragi nell’area vesuviana, è stato preceduto da un boato. A causa del maltempo, è crollata una parte del muro di contenimento e si è aperta una voragine ai bordi della pista di atletica, non lontano dagli spogliatoi (vedi video in fondo all’articolo). Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito.

Oggi pomeriggio era previsto l’allenamento dei giocatori dell’Ercolanese, che milita nel campionato di Eccellenza, ma la forte pioggia aveva tenuto gli atleti al coperto nelle proprie auto. Uno di loro, Salvatore Bacio Terracino, ha ripreso le immagini del crollo in un video diventato virale sul web. “Abbiamo sentito un boato – racconta – poi abbiamo visto il cedimento del terreno e sentito un forte odore di gas. Per fortuna l’impianto era vuoto, noi giocatori eravamo nelle nostre auto aspettando la fine della pioggia“.

Maltempo: tanta pioggia in Campania

Tra i dati pluviometrici più rilevanti registrati finora in Campania, segnaliamo: 143mm a Fisciano, 121mm a Portici, 120mm a Ercolano, 101mm a Cava de’ Tirreni, Frassineto, 93mm a Lioni, 90mm a Bagnoli Irpino, 89mm a Pannarano, 73mm a Torre del Greco, 72mm a Nola, 48mm a Summonte, Nocera Superiore.

