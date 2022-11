Maltempo Campania: esondano il Sarno a Castellammare e il Calore a Buonabitacolo | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal Ciclone Denise continua a produrre danni in Campania. A seguito delle forti piogge, a Castellammare di Stabia è esondato il fiume Sarno. Le acque del fiume hanno allagato alcune case in via Napoli e tre famiglie sono rimaste bloccate.

Squadre di volontari della Protezione Civile della Campania sono dovute intervenire in loro soccorso. I volontari della Protezione Civile hanno messo in salvo le persone, tra cui anche alcuni bambini che sono stati portati via in braccio.

Esondato il Fiume Calore a Buonabitacolo

E’ esondato il fiume Calore a Buonabitacolo, in provincia di Salerno, provocando allagamenti. Segnalati allagamenti anche a Sassano, sempre nel Salernitano, a causa a causa dell’esondazione di alcuni affluenti del Fiume Tanagro.

Lo stesso Tanagro ha rotti gli argini a Caiazzano: situazione critica anche a Ponte Sant’Agata, tra Sala C. e Sassano.

Maltempo: stop ai treni tra Codola e Mercato San Severino

Sulla linea ferroviaria Codola – Benevento, dalle ore 9:50 il traffico ferroviario è sospeso nel tratto compreso tra Codola e Mercato San Severino a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria: Le Ferrovie dello Stato hanno riprogrammato il servizio di collegamento con bus sostitutivi. Sul posto sono presenti i tecnici per i lavori di ripristino.

Manfredi: “a Napoli nessuna criticità finora”

“Oggi per il maltempo abbiamo un’allerta arancione e le scuole chiuse. Io vengo da Roma e lì stamattina la situazione non era migliore. Sono condizioni estreme che dobbiamo fronteggiare guardando anche alla sicurezza”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Noi fino a questo momento – ha detto – siamo pronti ad affrontare situazioni di grandi criticità ma considerando l’emergenza non ce ne sono state finora. Ristoranti chiusi sul lungomare stamattina? C’è una mareggiata, il mare forza 5. Quando si ferma il mare si tornerà a mangiare anche sul lungomare”.

