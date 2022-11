Maltempo, il ciclone è arrivato: Sardegna sott’acqua, piogge anche su Liguria e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Sembra lo stesso identico copione: il nuovo ciclone Mediterraneo è arrivato sull’Italia e sta colpendo in questi minuti la Sardegna centro/settentrionale, soprattutto nei settori occidentali, con i primi allagamenti a Bosa (Oristano), esattamente come era iniziato il “Ciclone Denise” che poi nei giorni scorsi ha flagellato tutta l’Italia.

Stavolta la tempesta si concentrerà al Sud nel weekend, ma intanto in questo venerdì sera sta colpendo la Sardegna e una parte del Centro/Nord. In Sardegna sono caduti 41mm di pioggia a Bulzi, 29mm a Cuglieri, 28mm ad Alghero, 25mm a Pattada, 23mm ad Ossi, 22mm a Bosa e Osidda Agro, 21mm a Sassari, Sorso, Valledoria, Parco Iscuvudè e Abbasanta – Oasi Losa, 20mm a Tempio Pausania. Piove anche tra Liguria e alta Toscana, dove sono caduti 28mm di pioggia a La Spezia, 18mm a San Giuliano Terme, 17mm a Livorno, 13mm a Viareggio.

Confermata la traiettoria del ciclone che nelle prossime ore si sposterà sul mar Tirreno: già in serata il maltempo si intensificherà su Sardegna, Toscana e Lazio, estendendosi poi nella notte anche a Campania e Sicilia. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: