Maltempo, Puglia in ginocchio: un altro tornado nel Salento, grave bimba di 4 anni

Un altro tornado ha colpito il Salento nel pomeriggio, dopo quello di stamani a Leuca. Il secondo tornado della giornata ha colpito la terraferma tra la la marina di Sant’Isidoro e la periferia di Nardò. In una casa, il passaggio della tromba d’aria ha mandato in frantumi la vetrata della stanza in cui stava pranzando una famiglia: una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita alla testa. Portata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per essere medicata è stata poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce per una consulenza in neurochirurgia. Il vortice ha causato la caduta di un grosso pino sulla carreggiata nei pressi di Villaggio Resta (vedi foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Divelti anche due pali della luce e cartelli pubblicitari.

Numerosi i danni per il maltempo in tutto il Salento: a Leuca 250 persone sono ancora senza corrente elettrica per i danni provocati alla rete elettrica dal tornado di stamani, di cui pubblichiamo un video spettacolare a corredo dell’articolo: s’è trattato di un vortice davvero enorme.

Il maltempo sta flagellando tutta la Puglia. A Bitonto, dove domani le scuole rimarranno chiuse, sono caduti 62mm di pioggia e la temperatura è piombata agli attuali +10°C. Sempre nel barese sono caduti 50mm di pioggia a Giovinazzo, 39mm a Terlizzi, 32mm a Palo del Colle, tutte località che adesso vivono una fredda serata con appena +10°C. Sono due le famiglie bitontine fatte evacuare per precauzione dalle loro abitazioni, perché site nelle estreme vicinanze del muretto del ponte su via Castelfidardo, crollato nel pomeriggio a causa della pioggia battente. La decisione è stata comunicata dal sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, dopo aver consultato i Vigili del fuoco, che sono scesi al di sotto del ponte, nella Lama Balice, per verificare i danni del crollo. Il primo cittadino ha offerto alle famiglie la possibilità di accomodarsi in un B&b cittadino, ma i nuclei familiari si sono sistemati da alcuni parenti. La strada resta interdetta al traffico veicolare.

Tornando nel Salento, le località più colpite dalle precipitazioni sono state Galatina (63mm), Giurdignano (53mm), Soleto (39mm), Otranto (38mm), Collepasso (40mm), Santa Cesarea Terme (37mm), Minervino di Lecce (35mm) ed Alessano (33mm). Ha piovuto in tutte le città della Regione: 33mm a Taranto, 13mm a Brindisi, 11mm a Lecce. Rilevanti anche i 44mm di Cassano delle Murge, i 43mm di Acquaviva delle Fonti, i 36mm di Bisceglie, 28mm di Fasano, 27mm di Maruggio, i 24mm di Manduria, i 24mm di Cisternino, i 23mm di Locorotondo, i 20mm di Martina Franca. Al momento abbiamo +8°C ad Altamura, ma anche +13°C a Lecce che stamani era ancora a +21°C.

