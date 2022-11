Maltempo al Sud, forti temporali nella notte su Puglia, Calabria e Sicilia | LIVE

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo al Sud con forti piogge e temporali in una Domenica che ha visto pioggia incessante su gran parte del territorio meridionale, dove molte località non hanno mai visto il sole. Adesso, in serata, forti temporali stanno colpendo lo Stretto di Messina, la Sicilia settentrionale, la Calabria centrale e la Puglia meridionale.

Un violento nubifragio ha colpito in serata il messinese tirrenico, nella Sicilia nord/orientale: sono caduti 115mm di pioggia a Pace del Mela, 73mm a Torregrotta, 56mm a Barcellona Pozzo di Gotto. Diluvia anche a Messina città, dove il parziale pluviometrico giornaliero sfiora i 40mm di pioggia e la temperatura è crollata agli attuali +12°C (ieri sera a quest’ora c’erano +22°C!).

Piove in modo incessante anche su tutto il territorio calabrese e in modo particolare nel reggino dove oggi sono caduti 83mm di pioggia a Giffone, 64mm a Feroleto della Chiesa, 63mm a Solano, 61mm a Palmi, 50mm a Bagnara, 45mm a Rosarno e Sinopoli, 43mm a Polistena, 34mm a Gioia Tauro, 31mm a Scilla, 28mm a Reggio Calabria. Anche a Reggio Calabria, con gli attuali +12°C, la temperatura è crollata di 10°C esatti rispetto a 24 ore fa. Nelle altre province calabresi da segnalare 41mm di pioggia a Vibo Valentia e Montalto Uffugo, 40mm ad Amantea, 35mm a Lamezia Terme e Paola, 29mm a Cosenza.

Sott’acqua anche la Puglia, con 63mm a Galatina, 62mm a Bitonto, 54mm a Giurdignano, 51mm a Giovinazzo, 44mm a Cassano delle Murge, 43mm ad Acquaviva delle Fonti, 40mm a Collepasso, 39mm a Otranto, Terlizzi e Rutigliano, 37mm a Santa Cesarea Terme, 35mm a Taranto. E’ una delle ondate di maltempo più estese degli ultimi anni, con ampissime porzioni del sud letteralmente sott’acqua. E non è finita qui. Nella notte, infatti, continuerà a piovere in modo molto intenso nel basso Tirreno (Sicilia settentrionale, Calabria specie meridionale) e nel Salento. Le piogge continueranno anche nella mattinata di domani, Lunedì 21 Novembre, soprattutto su Calabria tirrenica e nord Sicilia, dove insisteranno per tutta la giornata allentando un po’ la morsa del maltempo soltanto in serata per una tregua che sarà davvero molto breve a causa di un’altra impetuosa e violenta perturbazione che colpirà l’Italia Martedì 22.

