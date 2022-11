Razzo cinese, Curcio a MeteoWeb: “questi episodi saranno sempre più frequenti, ci stiamo organizzando a livello europeo”

MeteoWeb

Il razzo cinese che stamani si è schiantato in atmosfera sull’oceano Pacifico ha tenuto col fiato sospeso il Mediterraneo, tanto che l’ultima orbita l’ha visto transitare sul Sud Italia e sulla Spagna dove le autorità hanno deciso di chiudere per un paio d’ore lo spazio aereo. In Italia la protezione civile ha monitorato la situazione minuto per minuto e il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, ai microfoni di MeteoWeb ha spiegato che questo “è un fenomeno che si andrà intensificando perché ovviamente il materiale in orbita aumenta e poi rientra in modo incontrollato sul nostro pianeta“.

Rispetto alle procedure di monitoraggio, Curcio ha aggiunto che “è un sistema che noi conosciamo abbastanza bene, ricordo che le prime volte furono veramente complicate. Adesso abbiamo una filiera collaudata con l’ASI e l’Aeronautica Militare che fanno un monitoraggio a livello europeo. Riusciamo a conoscere le traiettorie: ad oggi le probabilità che questi impatti avvengano risultano essere molto basse, ma la frequenza aumenta. In ambito europeo siamo abbastanza avanzati, stamani ho avuto contatti anche con i colleghi greci, non è un fenomeno nazionale quindi andremo verso una gestione più allargata. A livello nazionale abbiamo procedure consolidate“.