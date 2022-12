Ciclone Birgit, Courmayer sommersa da una grande nevicata: auto bloccate | FOTO

MeteoWeb

Disagi per gli automobilisti a Courmayer dove continua a nevicare incessantemente e l’accumulo al suolo ha superato i 70cm. Molte auto sono bloccate dalla neve, mentre nel ponte dell’Immacolata è partita bene la stagione dello sci alpino in Valle d’Aosta. Primo banco di prova grazie all’apertura, almeno parziale, dei principali comprensori, ha portato sulle piste decine di migliaia di sciatori.

L’8 dicembre, in particolare, i primi passaggi registrati complessivamente sono stati oltre 32 mila. A Breuil-Cervinia e Valtournenche se ne sono registrati 11 mila: la Cervino spa parla di “numeri da record, che eguagliano i picchi di alta stagione delle annate migliori, a sottolineare la necessità di un ritorno alla normalità, dopo due inverni travagliati, e una rinnovata voglia di sci, di montagna, di vasti spazi e di divertimento“. Sulle piste della Courmayeur Mont Blanc funivie sono stati 7.500 mentre tra Champoluc e Gressoney se ne contano 6.800. “Un buon inizio di stagione. La neve caduta – commenta Giorgio Munari, presidente di Monterosa ski – rende anche più gradevole il paesaggio e aumenta la voglia di venire in montagna“. A La Thuile i passaggi registrati sono stati 3.200, a Pila 3.700. “Oggi col brutto tempo ci aspettiamo meno frequentatori, ma speriamo che cada abbastanza neve da agevolare l’apertura di altre piste”, commenta Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa.

