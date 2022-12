Previsioni Meteo: ancora freddo e maltempo al Nord, al Sud esplode la… primavera!

MeteoWeb

L’Italia è esattamente divisa in due in questa Domenica d’inizio Dicembre: al Nord piove e fa freddo, al Sud è tornato a splendere il sole e fa decisamente caldo dopo il maltempo estremo che nella notte ha flagellato Calabria e Puglia provocando danni gravissimi per tornado e alluvioni a Catanzaro, Crotone e nel Salento, dopo che ieri sera un’altra pesante alluvione aveva colpito la Sicilia nel messinese tirrenico.

Il maltempo, però, è alle spalle per il Sud che si appresta a vivere una settimana primaverile. Al momento abbiamo già +22°C a Palermo, +21°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +20°C a Messina e Reggio Calabria, e nelle prossime ore le temperature aumenteranno considerevolmente. Al Nord, invece, piove con +7°C a Milano e Torino, +8°C a Verona e Udine, +9°C a Venezia e Bologna.

Sulle Alpi nevica a tratti in modo abbondante, e il maltempo insisterà nelle prossime ore con una nuova ondata di piogge e nevicate tra stasera e domani. Il maltempo colpirà nuovamente il Nord/Ovest nella serata odierna, con piogge sparse su Liguria e Piemonte e nuove nevicate oltre i 700–800 metri, poi domani – Lunedì 5 Dicembre – migliorerà al Nord/Ovest ma peggiorerà nel resto del Nord e in Toscana, con forti temporali nel pomeriggio proprio in Toscana e piogge sparse su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con ulteriori nevicate sulle Alpi oltre gli 800 metri di altitudine. Al Centro/Sud, invece, sarà un bellissimo lunedì soleggiato e mite, con temperature massime oltre i +20°C non solo in Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia e Campania.

Questa situazione proseguirà per tutta la settimana: le temperature rimarranno sensibilmente superiori rispetto alle medie del periodo in tutto il Centro/Sud, mentre farà freddo al Nord dove il meteo sarà anche più vivace per la fenomenologia, con nubi, precipitazioni, nebbie e alta umidità a differenza di un Sud in grandissima prevalenza baciato dal sole. Le mappe che illustrano le anomalie termiche al suolo evidenziano proprio il caldo anomalo sul Mediterraneo e sui Balcani, mentre l’Europa centro-settentrionale vive un inizio Dicembre molto freddo che si acuirà ulteriormente nei prossimi giorni. Giovedì 8 Dicembre, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione, al Nord farà freddo ma al Centro/Sud farà caldo e splenderà il sole:

Ancora più netti gli sbalzi previsti per Venerdì 9 Dicembre, quando farà molto freddo nell’Europa centrale, tra Germania e Francia, mentre tra l’Italia e i Balcani avremo un’anomalia calda particolarmente significativa, con temperature che supereranno addirittura i +25°C nelle Regioni del Sud:

Dopo una settimana primaverile, la situazione potrebbe cambiare nel weekend 10-11 Dicembre con la prima irruzione di freddo intenso, accompagnata da forte maltempo, anche sull’Italia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: